Rodrigo Barrera, goleador histórico de la UC, se viste de azul para el clásico: “Obviamente quiero que gane la U; hay mucha afinidad”

Rodrigo Barrera, exjugador nacional con pasos por Universidad Católica y Universidad de Chile, se pronunció en la previa del clásico que ambos elencos disputarán este domingo por el Campeonato Nacional.

El “Chamuca” abordó su particular situación como el máximo goleador histórico de la UC (118 goles), pero con mayor afinidad hacia la U, tanto así que su preferencia es azul a la hora de elegir un ganador para este fin de semana.

“Ser goleador histórico de un equipo es difícil, que lata que todos me quieran bajar, pero da lo mismo. Y en la U hice hartos goles también, unos 60, entonces no es menor mi pasada en ambos equipo”, señaló el otrora delantero en diálogo con El Mercurio.

El exfutbolista explicó que su preferencia radica “por mi acercamiento con la gente de la U”. Además, recordó su época como jugador “cruzado” y remarcó: “Yo no pedí que me echaran de la UC”.

De cara al clásico universitario, Barrera indicó: “Obviamente quiero que lo gane la U, pero no me corto las venas si no es así. Estoy en otro trabajo, me divierto. Me quedo con otras cosas”.

“Tengo gratitud con ambos. Pasa que hay mucha afinidad con la gente de la U porque tienen más respeto por mí, y cuando llegué me trataron increíble. La gente de la UC me ve y me trata de traidor, cuando los escucho soy el ‘chuncho traidor'”, complementó.

Además, el ex seleccionado nacional recordó su paso de una universidad a otra en 1997. “Me molestaban cuando llegué a la U. Estábamos en las duchas y Cristián Mora me decía ‘esto no es la Católica’, porque en San Carlos funcionaban todas, en la U solo dos. La U no estaba tan bien (…) Pero agradezco siempre a la gente de la U, porque el segundo día se acercaron los de la barra para saludarme”, relató.

“Cuando volví a la UC en 2002, me decían traidor y una cantidad de barbaridades. Y yo preguntaba ‘por qué en la UC me dicen traidor, si me echaron, tenía que buscar pega y nunca pensé en irme’. Tenía ofertas de Colo Colo y la U, pero me fui a la U porque había más jugadores de la selección. Entonces fue más fácil”, añadió sobre su decisión de cambiar a los “cruzados” por los azules.

¿Cuándo es el clásico universitario?

Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras este domingo 30 de abril a las 15:00 horas en estadio aún por confirmar. El duelo contará con la transmisión en vivo de ADN Deportes.