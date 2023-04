Alfredo Stöhwing seguirá como mandamás de Blanco y Negro apuntando a la remodelación del Monumental: “Es un tema que abordaremos de manera seria y rápida”

Tras una semana de postergación, finalmente este martes se determinó la continuidad de Alfredo Stöhwing como presidente de Blanco y Negro, pese a los intentos del bloque liderado por Aníbal Mosa para cambiar el liderazgo del club.

“Contento, sintiendo el peso de la responsabilidad de dirigir a Colo Colo. El hincha me conoce, sabe cómo me trabaja y la idea es continuar por la senda del profesionalismo, donde los proyectos están por sobre las personas”, aseguró quien se mantendrá a cargo del elenco albo, teniendo el respaldo del Club Social y Deportivo Colo Colo pese a que el bloque de Aníbal Mosa terminó dándole los tres votos de la mesa a su presidente, Matías Camacho.

“Nunca me lo plantee, no tuve en el horizonte un segundo período al llegar. Esto le da estabilidad al club, se ha entendido en concordancia con el Club Social y Deportivo Colo Colo para sacar adelante los desafíos que tenemos. Uno de los temas que hemos concordado es la remodelación del estadio Monumental, lo abordaremos de manera seria y rápida para llegar lo mejor posible al centenario del club. Compartimos ese deseo”, remarcó Alfredo Stöhwing, que tendrá a Ángel Maulén como vicepresidente.

Tras la cita, el presidente de Blanco y Negro descartó evaluar la salida de Daniel Morón en su rol de gerente deportivo. “Tengo el mayor interés de conversar con él y mi deseo personal es que siga con nosotros, ha tenido un trabajo muy profesional, es una persona honesta y quiero que siga como gerente deportivo”, manifestó.

Alfredo Stöhwing y la seguridad en el Monumental

El mandamás del “Cacique” lamentó el ingreso de un cortejo fúnebre al recinto de Pedreros ayer lunes. “No nos quedó otra que dejarlos entrar para no comprometer a los guardias. Pondremos una querella a todos los responsables, prohibiremos su ingreso al estadio para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. El estadio es un recinto privado, no es para que sucedan estas cosas. Ingresaron amedrentando a los guardias y se llamó inmediatamente a Carabineros para tomar las medidas pertinentes“, comentó, junto con no descartar cambios en los encargados de seguridad del club.

“Nuestra hinchada no tiene participación en estos actos de violencia, no puedo pensar que perjudiquen al club. Es una sorpresa muy desagradable, le hace un gran daño al club. Daremos todo lo que esté de nuestra parte, amerita hacer una evaluación completa de la seguridad en el estadio y se tomarán todas las medidas que sean necesarias para solucionar esto hasta donde podamos, porque sin los Carabineros en el estadio no es un tema fácil”, remarcó en el recinto de Macul.