CSyD Colo Colo por la remodelación del Monumental: “Sin nosotros no se puede avanzar en esto”

Un viernes movido tuvo Colo Colo y ByN durante la presente jornada. La concesionaria que rige los destinos del “popular” tuvo una junta de accionistas y en ello, el Club Social y Deportivo Colo Colo decidió apoyar al actual mandamás Alfredo Stöhwing, quien se mantendrá en el cargo.

En conversación con ADN Deportes, Matías Camacho, presidente del CSyD Colo Colo, comentó el apoyo que se le brindó al actual mandamás de ByN: “nosotros no encontramos condiciones políticas que permitieran dar gobernabilidad para pensar, por ejemplo, en asumir la conducción desde el club. Creemos que de verdad no le hace bien a Colo Colo que cambie el presidente de ByN todos los años”, partió diciendo.

“No se puede trabajar de esa forma, no se pueden proyectar iniciativas de mediano plazo, no se pueden desarrollar proyectos, por lo tanto, lo que hemos dicho es anteponer las ideas, hay que dar gobernabilidad y estabilidad, porque esa la única forma en que Colo Colo pueda crecer”, complementó.

Insistió en que: “por cierto, tenemos una visión muy crítica de lo mal manejado y explotado que ha sido el club bajo este modelo de concesión, por lo tanto, no estando esas condiciones, debemos ser consecuentes. Cuando nosotros decimos que el año pasado se le quitó la presidencia de ByN al Club Social truncando un proceso, no estamos en disposición de devolver la mano en los mismos términos”, sostuvo.

La remodelación del Monumental

En lo mismo, Matías Camacho comentó lo que será el eje del nuevo período de Stöhwing al mando de ByN “tenemos que trabajar para desarrollar estos proyectos importantes como el desarrollo del estadio del centenario, lo hemos puesto como una prioridad para el CSyD, como el potenciamiento deportivo a nivel de fútbol formativo, del primer equipo, del fútbol femenino”, dijo.

“Para nosotros tiene la mayor urgencia, ya estamos trabajando en este proyecto del nuevo estadio Monumental para Colo Colo, no es sostenible mantener una institución tan grande, con esta historia, que se acerca ya a sus primeros 100 años, y que tenemos que proyectar los próximos 100 años, y para eso se requiere un nuevo estadio Monumental“, complementó Camacho.

Por lo mismo, advirtió que “el CSyD Colo Colo es el dueño del estadio Monumental, por lo tanto, sin nosotros no se puede avanzar en esto, por eso hemos decidido tomar la batuta. Nosotros somos dueños del 87% del inmobiliario del Monumental, por lo tanto la única fórmula de avanzar en un proyecto sostenible para el nuevo estadio, es con el CSyD a la cabeza”, dijo.

“Hemos sido claros, no estamos disponibles a conversar sobre una extensión del contrato de concesión, las fórmulas son otras y tienen que ver con poder buscar la captura de recursos a través de naming por ejemplo, de cierta concesión de servicios y que esa sea la fórmula principal”, agregó Matías Camacho.

Respecto al tema de la seguridad en Macul, el mandamás del Club Social y Deportivo indicó que “la autoridad sigue suspendiendo estadios, cerrando galerías y creemos que esa no es la solución de fondo, porque el problema no es perseguir el inmueble, si la violencia no la genera el estadio, la generan personas, delincuentes, entonces lo que tenemos que hacer es sacar a estas personas de una vez por todas y para siempre de nuestros estadios, sacarlas de Colo Colo”, dijo.

“Hay que ponerle el cascabel al gato de una vez por todas, con decisión, con fuerza, y creemos que esto es algo que se viene reiterando en el tiempo, en los últimos partidos, y no puede ser. La seguridad en el estadio Monumental fracasó y, por lo tanto, hay que revisar las medidas que se deben tomar para mejorar esta situación”, cerró Matías Camacho.