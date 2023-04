Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, habló este viernes en la previa del duelo ante Osasuna, válido por la jornada 30 de La Liga, donde abordó el presente de sus dirigidos en la recta final del torneo español y la ilusión por lograr la clasificación a la Champions League.

“Quedan 27 puntos, tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad. Partimos mañana en Pamplona, podemos ganar o perder, luego sigue la Real Sociedad, y esto no va a terminar hasta que matemáticamente uno esté clasificado o no”, comentó el “Ingeniero” en rueda de prensa.

En esa línea, el DT de los “Verdiblancos”, que marchan en el quinto lugar de la tabla y a tres puntos del último cupo a la “Orejona”, agregó: “Creo que va a ser una competencia entre varios equipos muy intensa hasta el final. Se definirá por uno o dos puntos, no más”.

“Sobre jugar antes o no, no tiene mayor importancia desde mi punto de vista. Yo quiero que el equipo juegue bien. La exigencia es la misma sabiendo o no los resultados de los rivales. Me centro en el rendimiento del equipo”, aseguró.

Finalmente, Manuel Pellegrini entregó las claves para enfrentar a Osasuna. “Es un rival que está haciendo buenas temporadas. Nos eliminó aquí en la Copa del Rey en un partido extraño, hicieron méritos para estar en la final de la Copa del Rey. Tienen un juego muy definido y que es difícil de contrarrestar”, cerró.