Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, estuvo presente este jueves en el acto de homenaje a Joaquín Sánchez, ídolo del elenco español que anunció su retiro del fútbol al final de la presente temporada.

En una especial conferencia de prensa, el “Ingeniero” le dedicó emotivas palabras al jugador de 41 años, a quien también dirigió en su recordado paso por el Málaga y aseguró haber vivido los mejores años de su carrera.

“Joaquín está teniendo la despedida que se merece. La revolución que marcó en España fue imborrable para todo el mundo y muy difícil de igualar. He dirigido muchos clubes y a muchos jugadores, pero tuve la fortuna de dirigir a Joaquín en dos etapas”, señaló el estratega chileno.

“Tres años en Málaga, inolvidables, donde había un plantel extraordinariamente comprometido, donde las carcajadas se oían en el vestuario. Parecía imposible de igualar y tuve la segunda fortuna de repetirlo en Betis. El mismo plantel comprometido, las mismas carcajadas”, continuó.

Finalmente, Manuel Pellegrini agregó: “Joaquín fue un líder en todas partes, ha contagiado esa calidad, esa alegría, esa ambición de buscar un salto más… Vivir esos años fue inolvidable en mi carrera. Fueron los mejores años que tuve. De arrepentidos está lleno el cielo. Lo esperamos también”.

Pellegrini, sobre Joaquín Sánchez: 💬 “He tenido la segunda fortuna de poder entrenarle, las mismas carcajadas, con un plantel comprometido”. pic.twitter.com/coN1wkSYKi — Relevo (@relevo) April 20, 2023

La respuesta de Joaquín a Pellegrini

Por su parte, el futbolista español también le dedicó unas palabras al DT chileno. “Ya coincidimos en Málaga. Estoy feliz de haber terminado mi carrera con un entrenador como Pellegrini, que me conoce a la perfección”, explicó.

“También ha habido momentos en los que me ha ayudado para seguir adelante o momentos de duda donde no sabía si retirarme o no. Él también me apoyó, contaba conmigo y me sentía importante. Agradecido eternamente y ojalá este año podamos terminar de la mejor manera posible”, cerró.