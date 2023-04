La molestia de Brayan Cortés por mal comportamiento de hinchas albos: “Esto me calienta y a mis compañeros también”

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, mostró toda su molestia por los incidentes que protagonizaron algunos hinchas albos dentro del Estadio Monumental, durante el partido con Monagas por Copa Libertadores.

“Es una lástima. Nos encanta jugar con nuestra gente, más cuando es en casa, somos felices si nos vienen a apoyar, pero siempre hay gente que nos perjudica con este tipo de cosas”, dijo el portero del “Cacique” en zona mixta.

“La verdad es que esto me calienta un poco y a varios de mis compañeros también. La copa es un espectáculo lindo y estas cosas no ayudan en nada. Ojalá que no pase a mayores y tengamos más precaución”, agregó el iquiqueño en la misma línea.

El golero indicó que el mal comportamiento de los hinchas albos es “un tema hace mucho tiempo y ya nos sancionaron en el campeonato nacional. Ojalá que esos pocos hinchas se comporten. Para nosotros es importante su apoyo”.

Por último, Brayan Cortés se refirió a la bengala que encendió la barra de Colo Colo, hecho que interrumpió el juego en la cancha. “Molesta, porque paran el ritmo del partido y estábamos jugando muy bien nosotros. Por ahí perjudican al equipo”, finalizó.