Incidentes en el Monumental: hinchas albos protagonizan grave pelea dentro del estadio durante el Colo Colo-Monagas

Hechos de violencia se vivieron al interior del Estadio Monumental este miércoles, durante el partido entre Colo Colo y Monagas por la Copa Libertadores.

Dos grupos de hinchas albos se enfrentaron y llegaron a los golpes en el sector Cordillera del recinto deportivo, todo esto ocurrió mientras se desarrollaba el juego dentro de la cancha.

Algunos fanáticos del “Cacique” utilizaron elementos como fierros para golpear a sus pares. Esta situación provocó que las personas que no estaban involucradas en el lío, corrieran del lugar hacia la salida del sector en donde se encontraban.

Minutos después, desde la hinchada local encendieron una bengala, la cual tuvo que ser apagada posteriormente para que el partido entre Colo Colo y Monagas se reanudara.

Según evidenció ADN Deportes, agentes de la Conmebol presentes en el Estadio Monumental registraron todos estos incidentes, lo que podría implicar posibles sanciones en contra del club albo.

SUS PIÑOS CULIAOS SOLO LE IMPORTAN A USTEDES, EL ESTADIO NO ES SUYO, XQ NI SIQUIERA SON HINCHAS DE COLO COLO, SON HINCHAS DE SUS PIÑOS, LLENAN EL ESTADIO DE TRAPOS CULIAOS Q NO LE IMPORTAN A NADIE, VAYANSE DEL ESTADIO.

LOS JUGADORES PASAN, LOS HINCHAS NO, Y USTEDES NO SON HINCHAS pic.twitter.com/lRVdvWkqyy

— Damaso R. (@d_r_c_c) April 20, 2023