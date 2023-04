“Hay una relación enfermiza”: Quinteros comenta situación de Jordhy Thompson y su expareja tras nueva denuncia contra el jugador

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, se pronunció este martes en rueda de prensa y abordó directamente la nueva denuncia que presentó la expareja de Jordhy Thompson en contra del jugador, por hechos de agresiones y maltratos.

“Ahora en la mañana me causó sorpresa todos lo que se dice sobre él y sobre un nuevo posible encuentro con la persona con la que había tenido problemas. Me sorprende, porque él no tenía ningún permiso para estar cerca de esa persona, y me extraña también que esa persona, que fue agredida, se haya reunido con Jordhy”, indicó el técnico albo.

El DT del “Cacique” no esquivó nada y fue claro: “Me parece que ahí hay una relación enfermiza, una relación de culpabilidad de ambos, porque ninguno de los dos tendrían que estar juntos”.

“La otra persona debe tener ayuda también”

Quinteros no dejó fuera del caso a la expareja del futbolista. “Estamos tratando de ayudar Jordhy para que cambie su forma de ser, pero la otra persona debe tener ayuda también, para que no vuelvan a estar juntos”, agregó.

“Si esto es así, como me han comentado, me extraña que se hayan vuelto a ver, cuando Jordhy agredió a esa persona. Es un tema profundo, donde ambos tienen que mejorar”, añadió en la misma línea.

De cara a la audiencia que deberá afrontar el delantero albo, su entrenador señaló que “tengo la esperanza de que él no haya hecho ningún otro acto de violencia y no se haya encontrado con esa persona. Esperemos que se aclare pronto, para que él pueda seguir el tratamiento profesional”.

Por último, Gustavo Quinteros ratificó la decisión que tomó Colo Colo: “El club ya tomó la determinación de separar al jugador nuevamente mientras se investiga. Esto es grave”.