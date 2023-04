¡La agredió después del clásico! Pareja de Jordhy Thompson expuso nuevos registros de horrible maltrato

Es una nueva denuncia en contra de Jordhy Thompson, el joven jugador de Colo Colo que ya había enfrentado una acusación de violencia a su pareja.

Camila Ignacia, la misma joven que lo expuso la vez anterior, decidió romper otra vez el silencio debido a nuevos maltratos por parte del futbolista.

Es que en la primera oportunidad, se dio a conocer un video de una discoteque donde se mostraba al albo golpeando con su puño derecho la cara de la chica, todo aparentemente motivado por una discusión previa entre ambos.

Un hecho por el que el volante fue apartado del primer equipo, mientras desde el Cacique indicaron que estaba “con una asesoría especial y frente a los graves hechos se ha determinado una intervención de profesionales especializados para que este tipo de situaciones no se repitan”.

Jordhy Thompson, indignado tras el clásico

Sin embargo, Jordhy regresó al plantel, volvió con Camila y los hechos se repitieron. Y lo peor, más de una vez, siendo el último apenas el pasado sábado, luego del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica.

Así lo relató Camila en sus redes sociales, donde además publicó moretones y amenazas de quien fuese su pareja, publicación que fue analizada en Los Tenores de ADN.

La expolola del jugador partió diciendo que la situación “se salió de las manos” y que ya no lo cubriría más. “Quiero que sepan la clase de persona que es, un maldito maltratador y manipulador”, expresó.

Una funa donde además contó que el día del crucial partido, Thompson se indignó porque lo molestaron los hinchas cruzados en el estadio, donde con diversas burlas le recordaron la agresión anterior.

“Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo… Me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza, me quitó el celular”, reveló.

Camila agregó que “fueron muchas veces las que me golpeó, le he puesto tres denuncias (la tercera la puse hoy), pero le saqué dos porque no quería perjudicarlo” y que “lo apoyé lo más que pude, pero ya no puedo hacer nada más por él, me tengo que preocupar de mí, de mi hijo y mis estudios. Con el dolor de mi alma hago esto, estoy destrozada, pero ya no hay más perdón”.

Un relato fuertísimo, donde Camila Ignacia aseguró que ya no hay vuelta atrás con Jordhy Thompson. Esto mientras se espera la reacción de Colo Colo al respecto.