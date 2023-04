Ni Nagelsmann, ni Luis Enrique: Chelsea anuncia a Lampard como nuevo DT hasta el final de la temporada

El casting del Chelsea para encontrar al nuevo DT terminó con un viejo conocido: Frank Lampard. El histórico exfutbolista de los “Blues” fue anunciado como técnico del primer equipo y reemplaza en la banca al despedido Graham Potter.

El cuadro inglés confirmó que el otrora volante asume como entrenador interino, sin embargo, estará al mando del plantel hasta el final de la temporada. Es decir, las puertas están abiertas para que otro estratega llegue al club en julio, una vez concluya la campaña actual de Lampard.

Precisamente, el alemán Julian Nagelsmann y el español Luis Enrique son los principales candidatos para arribar a la banca del Chelsea en la próxima temporada.

El exjugador inglés vuelve a ser DT de los “Blues”, ya que antes los dirigió entre 2019 y 2021, pero sin mucho éxito. De hecho, fue despedido por su irregular campaña y por desacuerdos con la dirigencia del club.

Como futbolista, Lampard jugó 13 años en Chelsea y ganó 13 títulos, entre los que destacan tres Premier League, una Champions League y una Europa League.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023