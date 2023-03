“Actúa a nivel tipo mafia”: Alan Silberman denuncia a su colega Felicevich de “robo” de jugadores y presunta intervención en el fútbol chileno

Alan Silberman, representante de jugadores, realizó una fuerte denuncia en contra de su colega, el argentino Fernando Felicevich, a quien acusa de una presunta intervención en el fútbol chileno que involucra la propiedad de clubes, entrenadores y futbolistas.

“Felicevich está infiltrado en todos los estamentos del fútbol chileno, desde directores hasta propiedades de clubes, con palos blancos, entrenadores y jugadores de su representación que presionan a otros jugadores para que firmen la representación”, aseguró Silberman en diálogo con el portal Redgol.

“Robo” de Gabriel Suazo y Arturo Vidal

El agente anunció que se retira del rubro tras reconocer que Felicevich le “robó” la representación de Gabriel Suazo. “Nadie me lo puede negar porque el presidente del Toulouse me dijo que el representante de Suazo había sido Felicevich, y lo tengo por escrito, como tengo los contratos con Gabriel Suazo”, indicó, además de afirmar que el este traspaso del zaguero al fútbol francés no le dejó ningún beneficio económico a Colo Colo.

También acusó que el representante argentino le quitó a Arturo Vidal hace años. “La historia, para variar en el ambiente del fútbol chileno, involucra a un agente inescrupuloso, amoral, que actúa a nivel tipo mafia, que se llama Fernando Felicevich; que hace muchos años, en 2007, nos robó la representación de Arturo Vidal, después de haberse reunido conmigo y de pedir trabajar conmigo”, sostuvo.

“Supo que representamos a Vidal y a un montón de jugadores. Empezó a hacerle regalos a Vidal, le regaló hasta un auto y entiendo que hasta una casa para la mamá. Da lo mismo, pero así se compran jugadores”, agregó en la misma línea.

“Mientras haya este ambiente, con tipos así que manejan todos los estamentos, influyendo y actuando en forma absolutamente repugnante, no hay lugar para mí. Esto raya en lo mafioso”, concluyó Alan Silberman sobre su retiro como agente de futbolistas.