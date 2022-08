El emotivo mensaje de Arturo Vidal a Fernando Felicevich: “Cuando estuve solo siempre estuviste a mi lado apoyándome”

Arturo Vidal aprovechó uno de sus momentos de descanso para compartir un particular mensaje en torno a uno de sus hombres de confianza, el representante Fernando Felicevich.

“Quiero agradecer a la persona más importante en mi carrera, El hombre que es capaz de decirme lo bueno y lo malo, la persona que a mis 15 años llego sin saber que pasaría en el futuro conmigo“, compartió en un texto junto a una imagen en la que también comparte con otro representado del trasandino, Erick Pulgar.

“Siempre me aconsejaste cada vez que me caí o me equivoqué, ahí estabas. Cuando estuve solo, siempre estuviste a mi lado apoyándome. Gracias hermano te quiero. Fernando te quiero”, aseguró el “Rey Arturo” para honrar a Fernando Felicevich.

Fernando Felicevich y su relación con Arturo Vidal

Días atrás, en diálogo con La Tercera, el polémico representante de jugadores planteó que, más allá de las especulaciones en su contra por los vínculos en la propiedad de algunos clubes nacionales, tanto el volante del Flamengo como Gary Medel han buscado defenderlo.

“Todo el tiempo, pero no es su función. En 15 años no hablé mucho y ahora menos les pediría a ellos. Cada cual tiene sus temas, su vida. Además, no hace falta, nunca quise que bajen al nivel del que miente“, planteó junto con valorar el trabajo que ha hecho con ellos.

“Es difícil verlo de adentro, pero me gustaría pensar que contribuí con un granito de arena en la carrera de varios de los futbolistas más importantes en la historia de Chile. Cuando veo dónde están, recuerdo un montón de cosas. Sé lo que les costó, lo que trabajaron, las cosas por las que pasaron y por las que pasamos juntos para que puedan estar donde están y sean lo que son. A veces, con un poco de ego, me gusta pensar que alguna contribución positiva hice a sus carreras y a la vida de ellos y sus familias”, explicó.