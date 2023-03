Pablo Galdames y su frustrado regreso a Chile con la UC: “Fue difícil decir que no”

Con el sueño de mantenerse en la Serie A para la próxima temporada muy difícil de cumplir, el Cremonese de Pablo Galdames sigue su lucha por salir del fondo de la clasificación general en la primera división del fútbol italiano.

El volante nacional comentó su vida en Italia en conversación con Balong Radio: “la verdad estoy contento. Acá son un poco desordenados con el tema del manejo en las calles, se estacionan donde quieren, no manejan muy bien, no respetan las señales del tránsito, pero es un país que funciona bien igual. A diferencia de Sudamérica, estamos muy lejos en sentido de calidad de vida, de todo eso”, sostuvo.

Sobre su momento en el colista de la Serie A, dijo que: “después de la gira en Asia (con La Roja), llego a Genoa pensando que iba a jugar en Serie B y el DT no me tenía en los planes como un titular del equipo. Después de un mes empieza el torneo, me lesioné y ahí fue cuando tuve el primer acercamiento con el PF, hablamos, estaba en el radar de ellos, que trabajara que tuviera minutos, pero después de la lesión me costó, por eso tomé la decisión de venir al Cremonese”.

Respecto a La Roja, Pablo Galdames aseguró que “no vi el partido por el cambio de horario. (Berizzo) Es un entrenador que trabaja muy bien, es muy intenso, que trabaja mucho la posición de pelota, de atacar con intensidad, buscar los espacios, es cosa de que se vaya afianzando en la selección, el equipo, porque condiciones tiene de sobra”, esgrimió.

“La generación dorada para los chilenos lo es todo, imponen muchos respeto, eso te hace retroceder en el proceso, pero no de mala forma, el grupo es espectacular, los más grandes siempre están pendiente de los más chicos, de los que vienen llegando”, complementó el volante.

Sobre su negativa de venir a reforzar a la Universidad Católica a principios de año, confesó que: “fue difícil decir que no. Tuve una conversación con Ariel (Holan) bastante profunda y decide quedarme en Genoa a pelear un puesto, tenía muy claro mi objetivo de hace runa carrera en Europa, sentía que todavía estoy muy joven y las dos semanas salió lo de Cremonese y lo tomé enseguida”.

“Es interesante que todos los mercados de pases suena el teléfono preguntando por mi situación, siempre se ha dado ese tiempo de situaciones para saber como estamos y preguntarnos como va todo”, cerró respecto a las opciones que ha tenido de volver a Chile a jugar en Colo Colo, la U o la UC.