Eduardo Berizzo y la brillante actuación de Alexis Sánchez: “Su ingreso trastorna el partido”

Fue su primera victoria y no ocultó su alegría. Eduardo Berizzo se anotó un triunfo al mando de la Selección Chilena de Fútbol en Macul tras vencer por 3-2 a Paraguay en el Estadio Monumental.

Tras el encuentro, llegó el momento de los análisis y el ‘Toto’ partió comentando que “la lectura del partido tiene que ver con que en el primero tiempo la circulación de la pelota no fue fluida, fue lenta, construimos el juego demasiado replegados y en el entretiempo comprendimos que el juego había que llevarlo 20 metros más adelante”, dijo.

Luego, apuntó al cambio de actitud que tuvo el equipo con el ingreso de Alexis Sánchez y Alexander Aravena: “todo jugador es valioso cuando está comprometido y se siente parte. El inicio del partido no nos permitió empezar con Alexis, su ingreso trastorna el partido porque es un futbolista de clase mundial“, sostuvo.

“La actuación de Aravena ejemplifica la llegada de nuevos jugadores jóvenes, son el núcleo donde se solidifica todo y se aporta con la experiencia con los cinco jugadores de la Generación Dorada”, complementó el adiestrador de La Roja.

Cerró asegurando que insistirá en realizar su proceso al mando de la Selección Chilena de Fútbol “me motiva llevar a Chile a un nuevo mundial, me motiva devolverle la mano a un país que me dio trabajo, muchas cosas podría puntualizar que me motiva y jamás dudo dentro de un partido de lo que somos capaces. Siempre atacaremos y el premio será ganar partidos emocionantes como lo ganamos hoy”, finalizó Eduardo Berizzo.