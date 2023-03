Con partidazos que prometen: así quedaron los cuartos de final de Champions League

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de Champions League, con los ocho mejores equipos que siguen en carrera por el máximo título europeo a nivel de clubes.

Tras sortear las llaves, se confirmó que Real Madrid, actual campeón, chocará con Chelsea y ambos elencos volverán a repetir el cruce de cuartos que se dio en la pasada edición del torneo.

También se definió que Manchester City de Pep Guardiola tendrá que enfrentar al gigante alemán Bayern Múnich, en uno de los encuentros más atractivos para esta fase.

En tanto, Inter de Milán se verá las caras contra el sorpresivo cuadro portugués de Benfica, y AC Milán ante Napoli animarán un choque italiano.

Los partidos de ida se jugarán el 11 y 12 de abril, mientras que los duelos de revancha se disputarán el 18 y 19 del mismo mes.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹

*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV

