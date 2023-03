Manchester City fue una aplanadora en la Champions League y avanzó a cuartos de final tras golear 7-0 a Leipzig, con una gran actuación de Erling Haaland. Los “Citizens” hicieron valer su favoritismo y se perfilan como uno de los grandes candidatos a ganar el certamen.

Sin embargo, fuera del campo, el protagonista del partido fue Pep Guardiola, quien dejó una divertida y sorpresiva reflexión sobre su “fracaso” en el máximo torneo de los clubes en Europa, que solo pudo conseguir con el FC Barcelona.

“Soy un fracaso en la Champions League. No te preocupes. Voy a explicarles algo: Pase lo que pase en esta Champions, si nosotros ganamos esta y las próximas tres, yo seguiría siendo un fracaso”, sostuvo el español en rueda de prensa.

Para sorpresa de todos, Guardiola agregó: “Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts”, aseguró y continuó: “Julia Roberts vino a Manchester hace años, no en los 90 cuando Sir Alex Ferguson estaba ganando títulos y títulos y títulos”.

“Vino en un momento en el que nosotros éramos mucho mejores que ellos y ella fue a visitar al… ¡Manchester United! No vino a ver al City. Por eso, incluso si gano la Champions League, no se comparará con el hecho de que Julia Roberts vino a Manchester y no vino a vernos”, agregó.

“Mi ídolo vino a esta ciudad y no la conocí… Por eso les digo que aunque gane la Champions nada va a poder compararse con esa decepción que tuve, voy a ser un fracasado”, sentenció Pep Guardiola.