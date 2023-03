Marcelo Allende anota su primer gol en la Champions League de África

Este sábado, el volante nacional Marcelo Allende volvió a los goles con la camiseta de Mamelodi Sundowns, club sudafricano al que llegó en julio del 2022.

El mediocampista chileno marcó un golazo fuera del área en el partido entre su escuadra y Al Ahly, por la cuarta jornada de la Champions League de África.

El ex Deportes Santa Cruz abrió la cuenta al minuto 4 con un impecable derechazo que se clavó en un costado del arco rival. Luego, Themba Zwane (24′) y Tehobo Mokoena (40′) anotaron en favor del conjunto amarillo, mientras que Mohamed Sherif (13′) descontó para el elenco egipcio en el primer tiempo.

Ya en la segunda fracción, Percy Tau (61′) anotó para Al Ahly y recortó distancias en el marcador, sin embargo, el equipo de Marcelo Allende reaccionó a tiempo y fue con todo en busca de asegurar la victoria. Peter Shalulile (72′ y 88′) se matriculó con un doblete y selló la goleada 5-2 del cuadro sudafricano.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️

Marcelo Allende got an opener for Bafana ba Style!

Mamelodi Sundowns 1⃣➖0⃣ Al Ahly

🚨 LIVE

📺 SABC Sport & simulcast on SABC 3

🌐 https://t.co/hibb8lgo8P#SABCSportFootball #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/rtVkmMqkUq

— SABC Sport (@SABC_Sport) March 11, 2023