Marcelo Allende parte del Montevideo City Torque al fútbol de Sudáfrica: “Me voy agradecido del equipo”

Durante las últimas horas, el Montevideo City Torque de Uruguay confirmó lo que se había especulado desde hace algunas semanas: la venta del volante chileno Marcelo Allende al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

Con 23 años, el ex capitán de la selección chilena sub 17 deja atrás su paso por el fútbol charrúa, donde llegó en 2019 proveniente del Necaxa de México. “Es una familia, me cuidaron desde el primer día. Estoy totalmente agradecido con el club, los dirigentes, los compañeros. Siempre los voy a llevar en mi corazón”, aseguró el nacional en diálogo con el sitio oficial de su ya ex club.

“Se me vienen muchas cosas lindas a la mente, haber clasificado a una copa internacional y jugar por primera vez a ese nivel, estoy agradecido del equipo. Dentro de la cancha soy molestoso, no hablo tanto afuera. Les agradezco, sin ustedes nunca hubiera sido posible“, comentó Marcelo Allende al despedirse de sus compañeros, convertido en el máximo asistidor en la historia del Montevideo City Torque.

Verlos crecer, desarrollarse y alcanzar sus objetivos 🤩 ¡Gracias por todo lo que nos diste, Marce! 🥹 Tu apellido grabado a fuego en la 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 de #LosCiudadanos🏙 pic.twitter.com/yRFzDbxETg — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) July 25, 2022

El paso de Marcelo Allende a Sudáfrica

Cabe apuntar que el jugador nacional ya tenía definido su destino hace varios días, pues se encuentra en el país desarrollando su puesta a punto con Magallanes a la espera de la oficialización del contrato con el Mamelodi Sundowns.

Según información de En Cancha, el elenco africano desembolsó tres millones de dólares por el pase del volante, quien era propiedad del Montevideo City Torque tras finalizar su contrato con Magallanes en 2020.

“Me alegro por Marcelo Allende, merecía una oportunidad deportiva que no aparecía y surge esta posibilidad que, además de deportiva, es económica”, comentó al respecto en ESPN el técnico que lo llamó a la selección chilena por su buen nivel en Uruguay, el tambén charrúa Martín Lasarte.