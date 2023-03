“Ya no soporto ver su fútbol”: Campeón del mundo con Francia celebra la lesión de Neymar en el PSG

PSG perderá a Neymar por el resto de la temporada en Europa. El astro brasileño se someterá a una intervención quirúrgica en su tobillo derecho, que lo obligará a estar entre tres y cuatro meses afuera de las canchas con el cuadro parisino.

Sin embargo, el campeón del mundo con Francia en 1998, Christophe Dugarry, sorprendió tras expresar su alegría por lo ocurrido con el brasileño, asegurando que los dirigidos por Christophe Galtier tendrán un mejor funcionamiento sin su presencia.

“Me alegro por el PSG de que Neymar se haya lesionado. Creo que es un golpe de suerte increíble para (Christophe) Galtier. Este equipo es mucho más equilibrado con cinco hombres en la defensa, tres medios, y Mbappé y Messi”, indicó el ex atacante francés en diálogo con RMC Sport.

“No son capaces de controlar los partidos porque cuando pierden el balón, los tres delanteros no defienden“, agregó. Además, entregó su opinión sobre Neymar: “Ya no soporto ver su fútbol. No puedo. Es un sufrimiento verlo fingir, ver su comportamiento. No quiero volver a verlo en la cancha”.

PSG deberá visitar este miércoles a Bayern Munich por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El duelo será en el Allianz Arena, a partir de las 17:00 horas de Chile.