Misael Dávila y su autodefinición como el mejor jugador del fútbol chileno: “La gente se molesta, pero si un extranjero dice lo mismo no pasa nada”

Este martes, Los Tenores de ADN conversaron con el volante de Palestino, Misael Dávila, quien abordó el presente del equipo, sus aspiraciones personales y anticipó el debut por la Copa Sudamericana 2023.

De entrada, el mediocampista de los “árabes” remarcó su deseo por ser considerado en La Roja. “A cualquier jugador le gustaría ir a la selección. Por mi parte, fui llamado solo una vez con Jorge Sampaoli en una nómina local. Espero que ahora me pueda tocar, y si no, tendré que seguir trabajando para estar en alguna citación”, sostuvo.

También explicó por qué no ha podido fichar en Colo Colo, la U o la UC. “Es un tema de la personalidad que tengo, no soy mucho de hablar, nunca me ha gustado conversar con la prensa y he tratado de cambiar eso en los últimos años. Creo que va por un tema de prensa, más que de rendimiento”, indicó.

Además, el ex Unión Española comentó una entrevista anterior en donde se autodefinió como el mejor jugador del fútbol chileno. “Al final si no me agrando yo, no me van a agrandar”, subrayó, y luego recalcó que a los futbolistas nacionales “nos falta vendernos un poco más. La gente se molesta mucho con lo que dije, pero sale un extranjero diciendo lo mismo y no pasa nada. Te perjudica en ese sentido”.

Misael Dávila y el momento de Palestino

El volante se refirió a la transición de entrenadores con la salida de Gustavo Costas y la llegada de Pablo “Vitamina” Sánchez. “El sistema es casi el mismo. Cada técnico tiene sus variantes, pero hay muchas cosas similares. Nos ha ido bien, igual que cuando empezamos con Gustavo. Esperamos mantenerlo hasta fin de año”, agregó.

Por último, Dávila valoró jugar en Rancagua el partido de Copa Sudamericana ante Cobresal fijado para este jueves. “Estamos en igualdad de condiciones, porque cuesta ir a El Salvador, pero Cobresal ha demostrado que en cualquier cancha juega de la misma manera, quizás en casa aprovechan más la altura. Es un rival complicado y trataremos de hacer lo mejor posible”, concluyó.