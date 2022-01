Misael Dávila: “Tengo una espinita clavada desde Iquique y quiero salir campeón”

El volante de Palestino, Misael Dávila, conversó con la Revista Tribuna Andes de cara a su segunda temporada en la tienda árabe. La gran novedad en ese aspecto es la llegada de un técnico de prestigio al club, el argentino Gustavo Costas.

“Él, como nosotros, quiere entregarse al máximo. Queremos ir por todo, por el campeonato. Sabemos que tenemos que ir paso a paso, hay que partir bien el año y después, en la etapa final, estar consagrando algo lindo“, planteó Misael Dávila, quien valoró la idea que les ha comenzado a proponer el DT.

“Es un técnico que lee muy bien los partidos, aún no hablamos muy bien del sistema, porque todavía no llegan todos los compañeros, pero se ve que siempre quiere ganar, que quiere ir para adelante”, aseguró el volante formado en Deportes Iquique.

Ahí, en el norte, destacó el progreso que significó para su carrera Jaime Vera. “Fue una relación media rara con el profe, porque yo termino saliendo a préstamo a Temuco, porque él llevó dos jugadores más en mi puesto: Nelson Rebolledo y el ‘Nico’ Maturana. Por el sistema íbamos a ser tres en el puesto. Ahí me dice que si tengo algún equipo, que vaya. Voy a préstamo, regreso y vuelve Jaime. Ahí fue totalmente diferente. Fui el segundo capitán del equipo, me fue bien y ahí ya me consagré en Iquique“, explicó el volante de 28 años, quien también tuvo palabras positivas para Martin Palermo, que lo llamó para irse a Unión Española.

“Me tenía mucha confianza, me llamó y por eso vine a Unión. Demostré que podía, jugué la mayor cantidad de los minutos y a lo largo de los tres años que estuve allá, en líneas generales, creo que lo hice bien y espero que estos años que esté en Palestino pueda hacerlo mucho mejor“, comentó quien hizo 22 goles en el cuadro de Santa Laura y ya lleva 6 tantos en el cuadro árabe.

Los sueños de Misael Dávila

En el cuadro tetracolor, el nortino espera cumplir uno de sus grandes anhelos: ganar un título. “El año pasado fue el que jugué menos partidos, sumé más de 30, por una lesión que arrastraba desde Unión, pero creo que mi año fue muy regular. Tengo una espinita clavada (desde Iquique) y quiero salir campeón, espero lograrlo este año y estaría bueno si es que se me da alguna chance en la selección“, explicó quien reconoció las opciones que tuvo de salir al extranjero.

“He tenido algunos contactos, este año no, pero antes sí. Estuve cerca de ir a Morelia, pero no se dio. Siempre he pensado que todo pasa por algo y pienso que estoy en el mejor lugar y donde tengo que estar“, aseguró, junto con plantear que necesita mayor figuración pública para ser más reconocido.

“Creo que al futbolista chileno le cuesta hablar y hay algunos que no les gusta hablar. Es un tema que es importante tocar. Creo que cuando llegué a Santiago me di cuenta de que debía hablar un poco más. También fui capitán, eso te da otro plus y espero que me sigan entrevistando (sonríe), porque esto ayuda bastante” , cerró.