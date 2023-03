Campeonato Nacional Femenino 2023: ANFP no da respuesta y el inicio del torneo se sigue entrampando

La nueva ley de profesionalización del fútbol femenino prometía dar orden y seguridad a jugadoras en nuestro país, pero con una gradualidad que comenzaba en el 50% en su primer año y que debía llegar a la totalidad de las futbolistas del plantel con un contrato de trabajo hacia el tercer año, se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para la ANFP en torno al Campeonato Nacional Femenino 2023.

La preocupación en Quilín pasa porque esta nueva normativa no está por sobre el Código del Trabajo, e independiente de quiénes estén contratadas por los clubes siempre puede haber denuncias, ya que aquellas que no cuentan con vínculo escrito también tienen una relación laboral que debe ser cumplida.

Las trabas a la profesionalización del fútbol femenino en Chile

Las negociaciones en una mesa especialmente dispuesta para el fútbol femenino, que conforman la ANFP, la Dirección del Trabajo, y la Asociación Nacional de Jugadoras de Futbol Femenino (ANJUFF) han sido complejas.

Según información de ADN Deportes, uno de los análisis es que en el ente presidido por Pablo Milad se está buscando un acuerdo para que estas eventuales denuncias no existan, y por tanto no obligar a los clubes a firmar más contratos de los que exige hoy la ley.

Además, hay versiones que aseguran que la idea del ente rector del fútbol chileno es retrasar lo más posible el inicio del torneo para ganar un año en la gradualidad de esta nueva ley que obligará a los elencos a contar con el 100% de sus planteles contratados hacia el año 2025.

Los cuestionamientos al retraso del Campeonato Nacional Femenino 2023

En un comunicado oficial, desde la ANFP señalaron que “todo el sector está a la espera del dictamen de la Dirección del Trabajo que definirá el alcance de los requerimientos de la nueva Ley 21.436, que exige la celebración de un contrato entre las SADP y sus deportistas mayores de edad, ya que su redacción permite múltiples y diversas interpretaciones. Los clubes han manifestado toda la voluntad para dar cumplimiento a la normativa, pero para cumplir a cabalidad requieren certeza jurídica”.

Esta lectura que hacen en Quilin no es la misma que tiene la Dirección del Trabajo, puesto que más allá de que hoy en la ANFP se defienden en el hecho de que aún no existe un dictamen desde la inspección laboral sobre el funcionamiento de la ley, desde la DT le aseguraron al propio Milad y a la Gerenta de Fútbol Femenino, Constanza Minoletti, que no era necesario ese documento para que el torneo empezara y para que la ley entrara en vigencia como ya lo ha hecho.

Desde la ANJUFF, su directora Paloma Bermúdez, aseguró a ADN Deportes que “la ausencia de las bases es algo que nos tiene muy preocupadas. Sabemos el impacto que esto tiene en el desarrollo y planificación tanto de clubes como de las jugadoras. Hace un tiempo estamos trabajando con las autoridades pertinentes para evitar lo que está pasando”.

La propia agrupación llamó a una asamblea urgente para seguir profundizando las conversaciones que están en desarrollo, pero la molestia de las jugadoras sigue creciendo.

Daniela Pardo, volante de Santiago Morning y de la selección chilena, enfatizó a ADN Deportes que “la nueva traba hoy es la profesionalización. Es una ley que han tenido 6 meses para hablar con los clubes, realizar mesas de trabajo, juntarse con los actores, y no se hizo nada. Es insólito que aún estemos en una pretemporada eterna”.