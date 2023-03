Referente del fútbol femenino lanzó dura crítica a la ANFP: “El campeonato no tiene para cuando empezar”

Pese a la masificación de la actividad en los últimos años, el fútbol femenino en el nuestro país continúa presentando carencias que, de una forma u otra, terminan pasando la cuenta. Daniela Pardo, reveló algunas de ellas.

La volante de Santiago Morning y la Selección Chilena de Fútbol esgrimió un duro comunicado a través de redes sociales para criticar la demora en el inicio del Campeonato Nacional Femenino 2023, el cual debería haber comenzado hace algunas semanas.

“Y aquí estamos, un año más, esperando a los mismos de siempre. El campeonato no tiene para cuando empezar, el último partido fue hace más de 3 meses, y no hay fixture, no hay planificación. Después de 3 Meses. Empezó el campeonato Masculino, ambas divisiones, acá aún nada. Excusas, las de siempre, que los clubes, que los presidentes, que algunos no quieren, que la ANFP no tiene nada claro, y la última, que la dirección del trabajo”, aseguró en su cuenta de Instagram.

Agregó que: “cuando se dio a conocer la Ley que se aprobó hace un tiempo, mi primer pensamiento fue este, lo dije, no sirve de nada si no se hace realidad, aun eso no es así, y seguiremos esperando. La ley de aprobó hace más de 6 meses, me imagino que hubo mucho que planificar, que ajustar, de todos los actores y personas involucradas, pero ¿Es real? ¡¡Aún seguimos en esta espera todos los años!!”, esgrimió.

Insistió en que: “queremos clasificar a Mundiales, Juegos Olímpicos, ganar copa Libertadores, exportar más jugadoras al extranjero, pero todos los años hay que estar publicando cosas, exigiendo que POR FAVOR salgan las bases, las fechas de partidos. ¿Que las jugadoras empiecen a entrenar?”, sostuvo Daniela Pardo.

Cerró con que: “cuando nos ponen en primer lugar, basta de fotos, de anuncios baratos, basta de campañas mediáticas por el rato, basta de ponernos en la última hoja de sus prioridades. Y nosotras como jugadoras, de una vez por todas, exijan, hablen, no sé conformen, sueñen en grande, nos merecemos más, mucho más, salgamos de esta zona cómoda en la que nos quieren”, finalizó la volante de La Roja Femenina.

La publicación de Daniela Pardo