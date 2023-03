Canchero que arregló el césped del Santa Laura: “Si no se lesionó un jugador, fue porque Dios es grande”

Este jueves por la noche, la acción de la séptima jornada del Campeonato Nacional 2023 arranca con el esperado regreso del Estadio Santa Laura. Ahí, la Universidad de Chile recibirá a Unión La Calera.

El recinto deportivo de la comuna de Independencia vuelve tras varias semanas de trabajo, esto luego de que Universidad de Chile, Universidad Católica y los propios jugadores de la Unión Española, se quejaran por el paupérrimo estado en que se encontraba la cancha.

En conversación con La Tercera, el responsable de la resurrección del recinto deportivo comentó que: “hicimos un trabajo acorde el tiempo que se nos dio, que no era mucho. Había que mejorarla para el partido de mañana y creo que cumplimos”, esgrimió Patricio Bustamante, canchero.

“Lo primero que hicimos fue nivelarla y luego resembrarla. Esperamos hasta el 20 de febrero para ver cuánto era la población que alcanzamos con la resiembra. El trabajo fue bastante. Me aseguré que en las dos áreas, especialmente en la norte, donde se veía más daño, se resembrara de manera positiva”, agregó el trabajador, que fue muy cercano a Marcelo Bielsa en su paso por La Roja.

Hoy, encargado de mantener las canchas de Cobresal y Deportes Iquique, aseguró además que: “hoy día la pelota corre en una cancha mucho más pareja, no da un bote falso. Vamos a llegar en un 90% con la cancha. Yo creo que en los siguientes partidos se verá mejor porque a medida que pasan los días irá mejorando”, esgrimió.

Sin pelos en la lengua, apuntó duros dardos contra los responsables de los trabajos anteriores en Santa Laura: “estaba horrible esta cancha. Todavía quiero que me expliquen qué cosa quisieron hacer. No hubo reparación, no hubo nada”, dijo.

“El que la hizo nunca había hecho una cancha, al parecer. Si la persona quiso hacer una cancha nueva, es claro que no se puede. Uno para hacer una cancha nueva necesita seis meses y los plazos no daban. Fue fatal que jugasen“, complementó.

Insistió en que: “era imposible de poder jugar. Si no se lesionó un jugador, fue porque Dios es grande. Mira, con mucho respeto a las canchas de barrio, esta estaba peor que una de ellas”, sostuvo Patricio Bustamante.

Al finalizar, puso paños fríos por la presentación de Los Bunkers en los próximos días: “la variedad de semillas que le pusimos es la más resistente. El tema de Los Bunkers no va a traer tanto problema como el que teníamos. Quizás lo más afectado sea la zona del escenario, pero con las semillas que le pusimos se necesitará de harta agua y fertilizante para recuperar esas zonas”, cerró.

Video gentileza: La Tercera