Todos por Lionel Messi: así fueron los “votos chilenos” en el The Best 2022

Este lunes, Argentina vivió una jornada histórica. Tras alzar la Copa del Mundo en Qatar 2022, la albiceleste se quedó con prácticamente todos los premios del The Best de la FIFA, galardones encabezados por Lionel Messi.

El capitán de los trasandinos se alzó como el mejor jugador del mundo para el ente rector del fútbol mundial durante la temporada 2022. Además, “Dibu” Martínez se quedó con el mejor portero, Lionel Scaloni con el mejor entrenador y los hinchas argentinos con el “premio fans”.

Pero las alegrías se centraron en el mejor del mundo. Lionel Messi ganó su segundo premio The Best de la FIFA (2019), los que se suman a los siete balones de oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021) que ostenta en sus vitrinas.

El trasandino ganó con un amplio margen ante Kylian Mbappé y Karim Benzema, en una votación que tuvo participación chilena para la FIFA, según reveló el portal Marca de España.

Esto porque Claudio Bravo, Eduardo Berizzo y el ‘Tenor’ de Radio ADN, Danilo Díaz, participaron de la votación.

El portero lo hizo en su condición de capitán de la Roja, el “Toto” por ser el DT del equipo de todos, y el periodista lo hizo en representación de los medios de comunicación, por ser el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile.

No podía ser de otra forma: Lionel Messi se quedó con el The Best de la FIFA 2022 https://t.co/IHnk5X9vQh

— Radio ADN (@adnradiochile) February 27, 2023