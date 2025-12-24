1 en 30 mil: nace bebé sano tras gestarse fuera del útero, “escondido” por un quiste

En un hecho que la comunidad médica ha calificado como “básicamente inaudito”, una mujer en California dio a luz a un bebé sano tras un embarazo abdominal completo, una condición extremadamente rara y peligrosa donde el feto se desarrolla fuera del útero.

Suze Lopez, una enfermera de 41 años residente en Bakersfield, vivió gran parte de este año pensando que el crecimiento de su abdomen se debía a un quiste ovárico que los médicos monitoreaban desde su juventud. Sin embargo, lo que se escondía detrás de esa masa del tamaño de una pelota de baloncesto era su hijo, Ryu.

Un descubrimiento contra todo pronóstico

El caso desafía las estadísticas. Según el Dr. John Ozimek, director médico de trabajo de parto en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, solo 1 de cada 30.000 embarazos ocurre en el abdomen. Que uno de estos llegue a término es una rareza de “mucho menos de uno en un millón”, reporta AP News.

Lopez no presentó síntomas típicos: no tuvo náuseas matutinas, su ciclo menstrual era irregular (a veces pasaba años sin él) y nunca sintió las patadas del bebé debido a la ubicación del feto y la presencia del quiste. El descubrimiento ocurrió apenas días antes del parto, cuando Lopez acudió al médico por dolor abdominal pensando que debía operarse el quiste de 22 libras (aprox. 10 kg). Un test de embarazo de rutina, obligatorio antes de la tomografía, dio positivo para sorpresa de todos.

Los escáneres revelaron que su útero estaba vacío, pero había un feto casi a término en un saco amniótico alojado en una pequeña cavidad de su abdomen, cerca del hígado, sin invadir órganos vitales.

Una cirugía de alto riesgo

La tasa de mortalidad fetal en estos casos puede llegar al 90%, y el riesgo para la madre es altísimo. El 18 de agosto, un equipo médico realizó una compleja cesárea bajo anestesia general.

Durante el procedimiento, lograron extraer al bebé Ryu, quien pesó 3,6 kilogramos, y también extirparon el quiste gigante. La cirugía fue crítica: Lopez perdió casi toda su sangre en el proceso, pero el equipo logró controlar la hemorragia y estabilizarla mediante transfusiones masivas.

Hoy, con el pequeño Ryu en brazos, la familia considera el evento un verdadero milagro. “Dios nos dio este regalo, el mejor regalo de todos”, declaró la madre, quien junto a su esposo Andrew y su hija mayor, celebra un desenlace feliz para un caso que los médicos planean documentar en revistas científicas por su excepcionalidad.