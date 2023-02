No podía ser de otra forma: Lionel Messi se quedó con el The Best de la FIFA 2022

Lusail terminó por desequilibrar la balanza. Este lunes, la FIFA, ente rector del fútbol mundial, entregó los premios The Best, que consagran a los mejores jugadores de la temporada pasada, uno de ellos Lionel Messi.

Como se especuló en las últimas semanas, y cumpliendo todas las expectativas que había, el capitán de la Selección Argentina de Fútbol se consagró como el mejor para la FIFA considerando el 2022.

Si bien en el PSG no tuvo una actuación destacada, quedarse con el Mundial en Qatar frente a Francia definitivamente le otorgó otro premio más, agrandando así su vitrina de trofeos.

Con el The Best 2022, Lionel Messi acumula su segundo trofeo desde que la FIFA decidió separarse de la revista France Football y su Balón de Oro. Fue en el 2019 cuando “la pulga” había ganado el mencionado premio.

Entre los rivales para Messi, estaban los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema, jugadores que vieron como el trasandino les arrebató el bicampeón del mundo, ahora el cotizado premio de la FIFA.

Como se mencionó antes, Lionel Messi obtiene así su segundo premio, The Best de la FIFA (2019), los que se suman a los siete balones de oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021) que ostenta en sus vitrinas.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Lionel Messi sí, Tiane Endler no

Era una batalla dura de dar, pero estuvo. Christiane Endler no pudo retener el trofeo The Best a la mejor portera del mundo que había ganado el 2021 y terminó cediendo el cetro a Mary Earps.

La portera del Olympique Lyon y la Selección Chilena Femenina tuvo una excelente temporada con las francesas, pero los fracasos de la Roja Femenina con José Letelier le terminaron pasando la cuenta.

El trofeo lo hereda Mary Earps, portera inglesa del Manchester United, quien gracias a sus excelentes actuaciones con las “diablas rojas” y las británicas, se quedó con el premio 2022.