Endler no pudo: Mary Earps se quedó con el The Best a la mejor portera del mundo para FIFA

Era una batalla dura de dar, pero estuvo. Christiane Endler no pudo retener el trofeo The Best a la mejor portera del mundo que había ganado el 2021 y terminó cediendo el cetro a Mary Earps.

La portera del Olympique Lyon y la Selección Chilena Femenina tuvo una excelente temporada con las francesas, pero los fracasos de la Roja Femenina con José Letelier le terminaron pasando la cuenta.

El trofeo lo hereda la portera inglesa del Manchester United, quien gracias a sus excelentes actuaciones con las “diablas rojas” y las británicas, se quedó con el premio 2022.

Mary Earps ganó, pero no entró en el “11”

Aunque Christiane Endler no pudo quedarse con el premio The Best a la mejor portera de la temporada por segundo año seguido, si tuvo un premio de consuelo al ser parte del mejor once del año 2022.

¿Cómo se explica ello? FIFPRO, la asociación sindical que reúne a los futbolistas alrededor del mundo, tiene la potestad de que sus asociadas escojan las formaciones ideales, a diferencia de las condecoraciones individuales, donde también se suman las preferencias de periodistas y directores técnicos.

Así las cosas, Christiane Endler fue escogida por sus pares para integrar la oncena ideal del año, que completan en defensa Lucy Bronce, Maria Leon, Wendie Renard y Leah Williamson; Lena Oberdorf, Alexia Putellas y Keira Walsh en mediocampo; dejando en ofensiva a Sam Kerr, Beth Mead y Alex Morgan.

Otros premios

Mejor portero

Emiliano Martínez | Argentina

Puskas al mejor gol

Marcin Oleksy | Polonia

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy! …and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Mejor entrenadora

Sarina Wiegman | Inglaterra

🚨 Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women's Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Mejor entrenador

Lionel Scaloni | Argentina

Fair Play

Luka Lochoshvili | Georgia

Luka Lochoshvili has received The FIFA Fair Play Award 👏 pic.twitter.com/KZ4U8C504b — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Premio Fans

Argentina

🇦🇷 #TheBest FIFA Fan Award 2022 goes to the Argentinian fans! pic.twitter.com/ClFdracE3q — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

11 ideal femenino

11 ideal masculino

Mejor jugadora

Alexia Putellas | España

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Mejor jugador

Lionel Messi | Argentina