Christiane Endler es escogida en el equipo ideal de FIFPRO en los premios The Best 2022

Aunque Christiane Endler no pudo quedarse con el premio The Best a la mejor portera de la temporada por segundo año seguido, si tuvo un premio de consuelo al ser parte del mejor once del año 2022.

¿Cómo se explica ello? FIFPRO, la asociación sindical que reúne a los futbolistas alrededor del mundo, tiene la potestad de que sus asociadas escojan las formaciones ideales, a diferencia de las condecoraciones individuales, donde también se suman las preferencias de periodistas y directores técnicos.

Así las cosas, Christiane Endler fue escogida por sus pares para integrar la oncena ideal del año, que completan en defensa Lucy Bronce, Maria Leon, Wendie Renard y Leah Williamson; Lena Oberdorf, Alexia Putellas y Keira Walsh en mediocampo; dejando en ofensiva a Sam Kerr, Beth Mead y Alex Morgan.

De hecho, el mismo “problema” también se dio al momento de revelar la mejor oncena masculina, pues aunque Emiliano Martínez fue escogido el mejor arquero en The Best, el belga Thibaut Courtois apareció liderando dicha oncena.