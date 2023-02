Rubén Darío Insúa, entrenador de San Lorenzo, se pronunció este viernes sobre el polémico caso del chileno Alex Ibacache, quien llegó a préstamo al club, sin embargo, abandonó los entrenamientos y regresó a Chile.

“No estoy en condiciones de explicarlo, porque no hablé con él y tampoco habló conmigo. Su último entrenamiento fue el martes de la semana pasada, después no tuve ningún tipo de contacto con él”, señaló el técnico del “Ciclón” en diálogo con la prensa trasandina.

Insúa piensa que el zaguero nacional tiene oferta para jugar en otro equipo. “No sé si tuvo problemas personales o no, pero yo me imagino que tendrá alguna posibilidad concreta de otro club que no sea San Lorenzo”, indicó.

“Normalmente un jugador si tiene problemas personales, te lo explica, pero no fue este el caso. No quiero opinar más ni darle demasiada importancia al tema. Desconozco sus motivos”, cerró el DT del cuadro de Almagro.

Todo indica que Ibacache no regresará a San Lorenzo para cumplir con su préstamo válido por un año. En tanto, el club argentino aún no le paga a Everton los 130 mil dólares correspondientes del acuerdo.