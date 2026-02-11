Aeropuerto de Chile es el tercero más puntual a nivel mundial: dos aerolíneas nacionales también fueron destacadas
Latam Airlines es una de las cinco empresas que más cumplen con los horarios, según datos de Cirium, empresa especializada en datos aéreos.
¿Casi siempre a la hora? Dos líneas aéreas chilenas y el aeropuerto Santiago de Chile fueron destacados a nivel mundial por su puntualidad, según datos de enero de 2026 de Cirium, empresa especializada en datos de aviación.
A nivel de los grandes terminales aéreos a nivel mundial, el aeropuerto Arturo Merino Benítez es el tercero con más vuelos que llegan a la hora: 86.37%. El principal terminal aéreo de Chile conecta 63 rutas y en él operan 19 empresas, según el reporte.
En cuanto a los líderes en vuelos puntuales, lidera el ranking el aeropuerto Internacional Harbin Taiping (China), con una puntualidad de 92.81%, seguido por el terminal Jorge Chávez, de Lima, con 87,03%.
Revisa también:
En el listado de las aerolíneas que vuelan en América Latina, la número 1 también es chilena. Se trata de Sky Airline, que tiene un 92,36% de sus llegadas a tiempo, seguida por Copa Airlines (91.09%) y Aeromexico (87.53%).
Entre las empresas que operan a nivel global, el informe “On-Time Performance 2025”, de Cirium, sitúa a LATAM Airlines en el top 5 global:
- Aeroméxico: 87.53%
- Hainan Airlines: 86.84%
- Singapore Airlines: 84.14%
- Saudia: 81.84%
- LATAM Airlines: 80.73%
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.