Aeropuerto de Chile es el tercero más puntual a nivel mundial: dos aerolíneas nacionales también fueron destacadas

¿Casi siempre a la hora? Dos líneas aéreas chilenas y el aeropuerto Santiago de Chile fueron destacados a nivel mundial por su puntualidad, según datos de enero de 2026 de Cirium, empresa especializada en datos de aviación.

A nivel de los grandes terminales aéreos a nivel mundial, el aeropuerto Arturo Merino Benítez es el tercero con más vuelos que llegan a la hora: 86.37%. El principal terminal aéreo de Chile conecta 63 rutas y en él operan 19 empresas, según el reporte.

En cuanto a los líderes en vuelos puntuales, lidera el ranking el aeropuerto Internacional Harbin Taiping (China), con una puntualidad de 92.81%, seguido por el terminal Jorge Chávez, de Lima, con 87,03%.

En el listado de las aerolíneas que vuelan en América Latina, la número 1 también es chilena. Se trata de Sky Airline, que tiene un 92,36% de sus llegadas a tiempo, seguida por Copa Airlines (91.09%) y Aeromexico (87.53%).

Entre las empresas que operan a nivel global, el informe “On-Time Performance 2025”, de Cirium, sitúa a LATAM Airlines en el top 5 global: