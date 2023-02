El complejo panorama que arriesga Alex Ibacache tras no regresar a los entrenamientos de San Lorenzo

En verdadero conflicto enfrenta Alex Ibacache con San Lorenzo, equipo al cual llegó a préstamo en enero pasado. En los últimos días el zaguero nacional regresó a Chile y no ha vuelto al cuadro argentino para retomar los entrenamientos.

Según información de la prensa trasandina, ratificada por AS Chile, los abogados del club de Almagro iniciaron trámites para buscar rescindir el contrato del jugador proveniente de Everton.

Además, desde el “Ciclón” aún no le pagan a Everton los 130 mil dólares correspondientes al préstamo del lateral izquierdo. Por ende, la dirigencia de San Lorenzo está analizando si debe o no abonarle ese monto al conjunto viñamarino, ya que entienden que Alex Ibacache finalmente no regresará.

Todo este lío puede terminar aún peor para el defensa chileno, puesto que arriesga a quedarse sin actividad durante este semestre y el club argentino podría demandarlo ante la FIFA por un incumplimiento del contrato.