Carlos Chandía cuestionó la crítica de Marcelo Díaz al juez Nicolás Gamboa: “Estuvo horrible, las puteadas van y vienen dentro de la cancha”

El histórico árbitro del fútbol chileno, Carlos Chandía, conversó con Los Tenores para analizar las críticas en torno al estilo “juegue-juegue” que se ha implementado por parte de los réferis nacionales.

“Va a depender de la capacidad del equipo arbitral y de cada juez al final”, apuntó el hoy alcalde de Coihueco, quien centró sus críticas al arbitraje nacional en torno al sistema de videoasistencia referil.

“El VAR sigue siendo el mismo problema, es difícil arbitrar con tecnología. Hubiese preferido hacerlo sin VAR, era mi predicamento en su minuto, pero entiendo que el mundo y la tecnología va hacia allá. Le quita autonomía al árbitro, ahora todo depende del VAR. Es como enfriar todo“, aseguró Carlos Chandía, que defendió la llegada de Roberto Tobar a la Comisión de Arbitraje de la ANFP.

“Es la mejor persona y árbitro que pudo haber llegado ahí, estoy contento por él. Fui quien en su minuto lo nominó a FIFA. Me alegro de que él esté a cargo, dando confianza, tranquilidad y experiencia”, aseguró quien fue juez FIFA y participó del Mundial de Alemania 2006, que aprovechó de criticar a Marcelo Díaz por sus dichos contra Nicolás Gamboa.

“Estuvo horrible. Hay tantas cosas que pasan dentro de la cancha, las puteadas van y vienen. Me pareció muy extraño lo de él. Hay tantos problemas en la vida, ¿para qué llevarse más problemas a la cancha? El fútbol es un juego”, remarcó.

Carlos Chandía y su denuncia contra Marcelo Tinelli

Lejos de recular, el exjuez nacional insistió en cuestionar al rostro de TV argentino y dirigente de San Lorenzo, al que acusó de intentar sobornarlo. “Capaz esté loco, pero me acuerdo perfectamente de cómo ocurrió eso. Tengo hasta testigos y una grabación. Me llamaron que venían a Concepción con la chiva de ofrecernos sponsors para la camiseta. Le pedí a un amigo que me acompañara porque me olía raro y él llevó una minigrabadora, aunque no sé dónde dejé el cassette“, recordó, planteando más detalles de lo que reveló en Futuro Fútbol Club.

“Les dije que a Tinelli ni siquiera se les ocurriera venir a saludarme en el camarín. Estoy casi seguro que era un dirigente involucrado en el fútbol argentino. Era un equipo paraguayo que se enfrentaba con San Lorenzo en 2009“, aseguró el hoy edil, que terminó el diálogo recordando varias anécdotas de su época como el árbitro más importante del fútbol chileno.

“Cuando jugaba en Wanderers, lo único que quería Jaime Riveros era que les arbitrara los partidos en 2001, cuando fueron campeones. Después, cuando llegó a Everton, tuvimos problemas con él”, comentó entre risas.