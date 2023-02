“Le voy a pegar una patá en la…”: Carlos Chandía revela que Marcelo Tinelli intentó sobornarlo en una Copa Libertadores

Ha pasado un año y medio desde que Carlos Chandía sufrió un grave accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Tras una larga estadía en el hospital, el célebre exárbitro logró recuperarse y sigue desempeñando sus labores como alcalde de Coihueco.

En conversación con Futuro FC de Radio Futuro, el jefe comunal repasó su trayectoria como juez y recordó algunas anécdotas. Al inicio de la entrevista, Chandía se refirió a las labores para enfrentar los incendios forestales en la Región del Ñuble.

Durante el diálogo con el panel, el otrora réferi hizo una polémica revelación: Marcelo Tinelli, emblemática figura televisiva y dirigente deportivo, intentó sobornarlo.

Historia de un (intento de) soborno

El asunto ocurrió en el año 2001, cuando Carlos Chandía estaba presto a dirigir el encuentro entre Deportes Concepción y San Lorenzo, por la Copa Libertadores. “Un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venía a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares. Posteriormente, fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: ‘Tinelli lo único que desea es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que se habían equivocado de individuo“.

De hecho, Chandía no respondió en los mejores términos. “Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones”, fue la reproducción de los improperios que el exárbitro lanzó en contra de los dos tipos.