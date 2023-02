Ricardo Gareca arremete contra el fútbol peruano: “No tiene infraestructura, se ha quedado en el tiempo”

Ricardo Gareca explicó las razones por las que dejó la selección de Perú y lanzó duras críticas al compromiso de las autoridades de aquel país a los deportistas, además de la poca infraestructura para poder desarrollar el fútbol formativo.

“Lo que me lleva a alejarme de Perú, fue que hubo cosas que no me gustaron dentro de la negociación. El tema del contrato es algo muy privado. Cuando adquirió un estado público y se empieza a tocar la sensibilidad de la gente, se hace recurrente el tema de números y cifras, no me gustó. No era la forma”, sostuvo el estratega argentino en diálogo con El Marcador TV.

En esa línea, el DT de 65 años también arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Perú no tiene infraestructura, se ha quedado en el tiempo. En Argentina los clubes tienen primera y secundaria, le ofrecen a los jugadores estudiar, y en algunos clubes tienen terciario. Esa infraestructura tiene que ver con lo formativo y en algunos países, esa cuestión no progresa. Perú es uno de ellos”, sostuvo.

“Cuando hablamos de formativo, tiene que ver con una política deportiva que abarca muchos condimentos desde la política, los empresarios, dirigentes, gente de fútbol (…) Hacia dónde va direccionando uno para que de pronto uno empiece a crecer y empiece a tener una mayor convicción. Esa política a veces no se da en el Perú”, cerró.