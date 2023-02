Ricardo Gareca aclara sus intenciones de dirigir en Chile: “Lo mal interpretaron y lo llevaron para el lado de selección”

Ricardo Gareca, ex DT de Perú, nuevamente se refirió a su interés por dirigir en Chile, pero esta vez aprovechó de aclarar dichos que entregó en diciembre pasado.

“Me interesa Chile para trabajar en algún momento. Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, señaló el técnico argentino anteriormente, sin embargo, ahora explicó que no se refería a la selección chilena de Eduardo Berizzo.

“Me preguntaron si me gustaría trabajar en Chile y dije que sí, que hay clubes importantes. Lo mal interpretaron y lo llevaron para el lado de selección. Nunca contestaría sobre un club o selección en donde haya gente trabajando”, reconoció el “Tigre” en diálogo con Radio Continental.

En la misma línea, el estratega trasandino remarcó que “respondí sobre la liga chilena y me mal interpretaron. En la selección está Berizzo”.

“Estoy abierto a ser DT de una selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema. No le cierro las puertas a nada, no es algo que me propongo. El fútbol te lleva a lugares que no tenías pensado. Solo quiero que me encuentre preparado. Es mi trabajo, no es algo que yo elija”, completó Ricardo Gareca, quien a sus 64 años sigue sin equipo para dirigir.