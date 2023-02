El complicado momento de Óscar Opazo en Racing Club: aún no debuta oficialmente tras dos meses en el club

Óscar Opazo no ha tenido un inicio sencillo en Racing Club luego de haber dejado Colo Colo al no renovar su contrato con el “Cacique”. De hecho, todavía no ha podido jugar de manera oficial en el fútbol de Argentina.

De las tres fechas de la Liga Profesional Argentina, en dos fue citado, pero aún no ha escogido por Fernando Gago para defender a los de Avellaneda en cancha. De hecho, los otros tres laterales derechos del plantel ya han visto minutos en el año: Juan José Cáceres (reconvertido desde su posición de central), Facundo Mura e Iván Pillud.

“Óscar Opazo no está mucho en la consideración de Gago, da la sensación que sería el cuarto lateral. Necesita que ataquen mucho esos jugadores, como lo hacía Mena, pero parece que en los entrenamientos no lo vio muy rápido para sumarse al ataque”, aseguró Diego Morris, periodista del programa “Esto es Racing” en conversación con ADN Deportes.

“Está medio atrás. Si mejora en las prácticas será considerado. Llegó como ofrecimiento de la secretaría técnica y Fernando Gago lo aceptó“, explicó, en línea de lo que sostuvo el propio DT días atrás en conferencia de prensa.

“Va agarrando el ritmo que yo pretendo en cada entrenamiento y cada partido. No sé cuándo jugará, pero lo veo mucho mejor”, comentó en la previa al choque en que este viernes jugarán ante Arsenal de Sarandí, sin que existan certezas que el lateral chileno pueda jugar a dos meses de haber sido presentado como parte de la “Academia”.