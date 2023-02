“Ya no quiero esconderme”: Jakub Jankto, futbolista checo, habla públicamente de su homosexualidad

En el fútbol profesional masculino siempre ha existido el prejuicio en torno a la homosexualidad, tema para el cual aún falta mucho para que se normalice, pero hacia el cual el volante Jakub Jankto ha dado un paso adelante.

Seleccionado de República Checa y cuyo pase pertenece al Getafe de España, hoy se encuentra cedido en el Sparta Praga y este lunes utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su orientación sexual.

“Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todos los demás. Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia, pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme”, comentó Jakub Jankto en un video.

Ante ello, las muestras de apoyo no han demorado en aparecer para respaldar la acción del futbolista de 27 años, partiendo por su propio club. “Habló abiertamente sobre su orientación sexual con la directiva, el entrenador y los compañeros del club hace algún tiempo- Todo lo demás se refiere a su vida personal. No hay más comentarios. No más preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob”, expresaron en el Sparta Praga a través de su cuenta en Twitter.

Jakub Jankto před časem otevřeně promluvil o své sexuální orientaci s vedením klubu, trenérem i spoluhráči. Vše ostatní se týká jeho osobního života. Žádné další komentáře. Žádné další otázky. Máš naši podporu. Žij svůj život, Jakube. Nothing else matters.#acsparta https://t.co/VCu1yOndhu — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 13, 2023

“El fútbol es para todos”, replicaron también en las redes sociales de FIFA, Fifpro, así como diversos clubes y ligas alrededor del mundo para valorar la acción del volante.

Live your life, Jakub. Proud ❤️ — FIFPRO (@FIFPRO) February 13, 2023

We're with you, Jakub. Football is for everyone 🏳️‍🌈 — Premier League (@premierleague) February 13, 2023