Futbolista del Adelaide United hizo pública su homosexualidad: es el primer jugador activo en revelar su orientación

Durante el miércoles, el mediocampista Joshua Cavallo, parte del equipo de fútbol Adelaide United de la primera división de Australia, publicó un video en Twitter en el que revela su homosexualidad.

Emocionado y un poco incómodo, Cavallo mira a la cámara y dice: “mientras crecía, siempre sentía la necesidad de esconderme a mi mismo porque estaba avergonzado. Pensaba que no podría dedicarme a lo que me gusta y ser gay”.

“Todo lo que quería era jugar fútbol y ser tratado como igual. Estoy cansado de rendir al máximo y vivir esta doble vida. Es agotador. Es algo que no quiero que nadie experimente”, agregó el profesional del fútbol.

El video fue sucedido por un texto que da contexto a la misma revelación: fueron al menos seis años en los que el jugador ha “luchado” contra su propia orientación sexual. También, en la misma imagen, muestra su sorpresa respecto a que ningún otro jugador de fútbol del mundo haya hecho pública su homosexualidad.

Por lo pronto, Joshua Cavallo contó que “decírselo a mis seres queridos, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis entrenadores ha sido increíble. La respuesta y el apoyo que he recibido es asombroso y me ha hecho pensar por qué he estado escondiendo esto desde hace tanto tiempo”.

“Quiero inspirar y mostrar a la gente que está bien ser tu mismo y jugar fútbol, está bien ser gay y jugar fútbol”, fueron parte de las conclusiones que el mediocampista mencionó.

El respaldo que la revelación de Joshua Cavallo ha sido tan transversal como global. La misma cuenta en Twitter del Adelaide United se ha preocupado de mostrar que el joven mediocampista no está solo. Desde Gerard Piqué, el Barcelona de España, la Juventus de Italia, Antoine Gruezmann y varios muchos más mostraron orgullo y admiración por lo que hizo.

THANK YOU, @JoshuaCavallo , for taking a huge step forward! Your courage contributes to normalizing diversity in the world of sports. 🏳️‍🌈 https://t.co/5HvCnwy8PI

Hey @JoshuaCavallo , I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i

The footballing world is behind you and we wish you all the very best ❤️🧡💛💚💙💜

Thank you @JoshuaCavallo for your strength and bravery…

🏳️‍🌈 You are an inspiration to millions

🏳️‍⚧️ Everyone deserves the right to be themselves

The world of football is a better place today, because of you ❤️ https://t.co/bdUtBpzmHv

— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2021