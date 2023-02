El empate de este sábado entre West Ham United y Chelsea (1-1) por la Premier League dejó un impactante episodio en la antesala del partido, después de que un aficionado de los “Hammer” noqueara a un hincha rival de un solo golpe a las afueras del Estadio Olímpico de Londres.

Ambos cuadros se preparaban para ver el derbi de Londres dentro de un clima hostil con cánticos de un lado y otro. En ese instante, un fanático de los “Blues” comenzó a provocar a un adulto mayor, cuando recibió el fuerte golpe en su rostro y cayó al suelo inconsciente.

Una vez que se diluyó la tensión en el lugar, y el joven fue asistido por el personal de seguridad, se publicó un nuevo video en el que aparecía el aficionado de campera negra en una silla de ruedas con la cara ensangrentada.

Tras el encuentro, el defensor del Chelsea, Reece James, decidió pronunciarse en redes sociales. “Me ha llamado la atención la noticia de que un fanático fue golpeado y noqueado antes del juego de hoy. Entiendo la rivalidad (…) pero la violencia no es la respuesta”, indicó.

This Chelsea fan found out the hard way… pic.twitter.com/IWSysFvgOW

— EPL Bible (@EPLBible) February 11, 2023