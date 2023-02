Rui Costa, presidente del Benfica, no se guardó nada y expresó toda su molestia con el argentino Enzo Fernández, quien dejó al club portugués para firmar por el Chelsea en el último día del mercado de fichajes europeo.

“Todos trataron bien a Enzo desde que llegó hasta que se fue. Esperaba que le diera placer luchar por el título. Cuando quedó muy claro que no estaba comprometido, yo no quería que vistiera más la camiseta del Benfica. Queremos un equipo comprometido con los aficionados”, señaló Costa en diálogo con la cadena BTV.

“Se hizo todo lo posible para que esta venta no tuviera lugar. Estoy triste de que se haya ido, pero con la conciencia tranquila por haber hecho lo mejor para el Benfica”, aclaró el exjugador luso sobre la salida del campeón del mundo con Argentina.

El mandamás del elenco portugués dejó claro que Enzo Fernández nunca quiso mantenerse en el club. “No pudimos convencerlo. Cada vez que el Chelsea se acercaba al valor de la cláusula, prácticamente no había posibilidad de cambiar de opinión. Fue muy incisivo al decir que quería dejar el Benfica. Se mostró inflexible”, agregó.

“Hemos perdido a un gran jugador. Pero no vamos a llorar por un jugador que no quiere estar en el Benfica. Nuestro camino es hacia delante, no hacia atrás”, concluyó Rui Costa con la cabeza en alto.