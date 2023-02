Eugenio Mena y sus primeras semanas tras volver al fútbol chileno: “Da nostalgia vivir lo que uno vivió en los inicios”

Eugenio Mena, zaguero de Universidad Católica, repasó primeras semanas en Chile tras regresar al país para disputar el Campeonato Nacional 2023 con el cuadro precordillerano.

“Da nostalgia volver al país y vivir lo que uno vivió en los inicios. Ha sido bonito y un desafío, también, para poder llevar lo que he aprendido durante toda la carrera que hice afuera”, confesó el “Keno” en una entrevista publicada en el sitio web de CruzadosMás.

El lateral izquierdo, quien volvió al fútbol chileno tras casi 10 años, explicó por qué firmó en la UC. “Fue una decisión difícil. Yo estaba bien en Racing, la gente me quería, pero cuando me llegó la propuesta de Católica, de la forma y el trato que hubo durante la negociación, me motivó para venir. Siento que fue acertado para mi carrera”, afirmó.

En cuanto a su retorno a Chile, el “Chueco” apuntó a la cercanía con su círculo familiar. “Estoy contento por estar cerca de mi familia y disfrutar momentos con ellos. Me había ausentado mucho tiempo y me he perdido cosas con mi familia. Qué mejor que vivirlo ahora, en un buen club”, agregó.

Finalmente, Eugenio Mena imaginó cómo celebraría su primer gol en los “Cruzados”. “Con pasos de baile no sé, soy malísimo en eso. Pero es la alegría del momento, va a depender del resultado, hay muchas cosas entremedio. De seguro será una felicidad inmensa y la voy a explayar de la forma que lo sienta”, completó el bicampeón de América.