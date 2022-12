Eugenio Mena explica por qué “cruzó la vereda”: “Mi paso por la U fue lindo; pero Católica siempre tuvo el interés real”

Este lunes, Eugenio Mena fue presentado oficialmente en Universidad Católica como nuevo refuerzo para el 2023. En rueda de prensa, el “Keno” explicó por qué firmó en los “Cruzados” y no en U. de Chile, el último club que defendió antes de irse al extranjero.

“Mi paso por la U fue muy lindo y exitoso, pudimos lograr torneos a nivel nacional e internacional, pero opté por Católica por el proyecto que me brindó. Siento que el club siempre tuvo el interés real para yo estar aquí”, señaló el lateral izquierdo.

El “Chueco” reconoció que su representante sí tuvo conversaciones con otros equipos chilenos. “Él es quien maneja eso y yo quedo ajeno hasta cuando viene algo concreto. Él me manifestó algunas ofertas, pero en conjunto decidimos por el proyecto de Universidad Católica”, indicó.

En la misma línea, el formado en Santiago Wanderers aseguró que la propuesta de la UC “me dio una tranquilidad tanto en lo deportivo, como emocional, así que estoy muy feliz de estar acá, planteamos un 2023 que sea muy exitoso y cumplir con todos nuestros proyectos a nivel grupal e individual”.

Además, Eugenio Mena remarcó que tuvo una conversación fundamental con Mauricio Isla antes de fichar en los “Cruzados”. “Hablé mucho con Isla, somos amigos hace bastante tiempo, y siempre me habló muy bien de Católica, fue un factor importante para venir. El trabajo que se realiza acá está a la vista de todos, han sido años exitosos y eso gatilló en mi decisión”, comentó.

Eugenio Mena desea seguir en la selección chilena

Por otro lado, el ex Racing dejó claro que aún no piensa retirarse de La Roja y tiene ganas de seguir luchando por un puesto. “Quiero estar en la selección, siento que estoy vigente para continuar, dependerá mucho de mi rendimiento y Católica me va a brindar esa oportunidad de seguir en La Roja”, subrayó el zurdo.

“Espero estar bien física y futbolísticamente para seguir aportando mi experiencia en este nuevo proceso de la selección”, concluyó el bicampeón de América con Chile.