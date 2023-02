Arturo Sanhueza se sincera tras retirarse del fútbol: “Sentía que estaba complicando a los entrenadores jóvenes”

Este viernes, Los Tenores de ADN charlaron con Arturo Sanhueza, quien acaba de anunciar su retiro del fútbol después de 25 años de carrera.

El “Rey” se sinceró sobre su decisión de colgar los botines. “En el último tiempo sentía que estaba complicando a los entrenadores jóvenes con mi presencia. Me sentía con ganas de seguir y tuve algunas posibilidades de jugar, pero después lo hablamos con mi familia y tomamos la decisión de no movernos de Concepción”, afirmó.

“Haberlo dicho hoy me da una tranquilidad, me saqué un peso de encima. Es un retiro definitivo, voy a cumplir 44 años, estudié para ser entrenador y me gustaría dirigir. Sentía que tenía que dar este paso para poder empezar”, agregó sobre su objetivo de convertirse en director técnico.

El otrora volante también reveló cuál fue el momento más lindo de su extensa carrera. “Lo más lindo fue poder conformar el plantel de Colo Colo que ha quedado en la historia y que la gente te reconozca, son sueños de niñez que pude cumplir”, aseguró.

Por otro lado, eligió el recuerdo más triste de todo lo que vivió. “Lo más difícil fue perder la final de Copa Sudamericana 2006, eso ha quedado calado en el corazón, pero siempre hay más cosas lindas que recordar que esos momentos tan duros que te da el fútbol”, añadió.

Arturo Sanhueza quiere a Vidal en Colo Colo

El ahora exfutbolista también mostró su deseo por ver a Arturo Vidal de regreso en Macul. “Para mí es el mejor volante mixto que hemos tenido y sigue intacto. Si vuelve sería una alegría tremenda para todos los colocolinos, que lo puedan ver en plenitud y nos dé la posibilidad de pelear a nivel internacional. Ilusiona a cada uno de nosotros”, comentó.

Sanhueza reconoció que siempre está en contacto con el “King” y pronto hablarán sobre el tema de Colo Colo. “Si Arturo está feliz en Flamengo, querrá terminar allá y después lo vamos a tener acá. Indudablemente que nos gustaría que esté lo antes posible en Colo Colo, para ir al estadio y ver que el club pelea a nivel internacional”, concluyó.