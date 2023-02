Arturo Sanhueza le pone fin a 25 años de carrera y se retira del fútbol: “No hay pensamiento que aplaque la pena de decir adiós”

El “Rey” cuelga los botines después de 25 años de carrera. Este viernes, Arturo Sanhueza anunció oficialmente su retiro del fútbol. El ahora exjugador confirmó la noticia mediante una emotiva publicación en sus redes sociales.

“Hoy es uno de esos días extraños, donde la cabeza no logra ganarle ni siquiera un ‘trancazo’ al corazón. No hay pensamiento posible que aplaque la pena de decir adiós. Hasta acá no más llegamos. Pongo fin a 25 años de carrera profesional y lo hago con la frente en alto”, señaló el otrora volante de 43 años en su Instagram.

El ex Fernández Vial aseguró que su entorno familiar fue fundamental a la hora de tomar la decisión. “Tuve algunas opciones para seguir, pero primó la familia. Ellos me pidieron que no los volviera a dejar, que ya habíamos cumplido un ciclo y qué mejor que haberlo hecho con la camiseta del Vial”, explicó.

El histórico capitán de Colo Colo también recalcó su objetivo de ser DT. “Los títulos, los récords y los logros no son relevantes ahora. Hoy importa iniciar otro camino. “Estoy seguro que seré entrenador, armaré un gran equipo de trabajo y me iré a viajar para aprender de los mejores. Así me criaron y así seré siempre”, afirmó.

En su extensa trayectoria, Arturo Sanhueza defendió los colores de Everton, Santiago Wanderers, Colo Colo, Deportes Iquique, Universidad de Concepción, Deportes Temuco, Cobreloa y Fernández Vial.

En cuanto a su palmarés, se retira con nueve títulos: siete de Primera División, uno de Primera B y uno de Segunda División.