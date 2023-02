La advertencia de Macnelly Torres para los nuevos refuerzos de Colo Colo: “Tienen que tener carácter y valentía para soportar”

El exfutbolista colombiano Macnelly Torres aún no olvida su paso por Colo Colo. Quien vistió la camiseta alba entre 2008 y 2010 recordó algunos momentos destacados que vivió con el club y dejó un claro aviso para los nuevos refuerzos que llegaron a Macul.

“Tengo muchos recuerdos de la gente del club. Teníamos un equipazo dentro y fuera de la cancha, llegué a un gran grupo. Dimos vuelta la final del 2009 en Santa Laura y Universidad Católica no pudo reaccionar. Fue un partido muy lindo. Salir campeón dos veces con Colo Colo son cosas que no voy a olvidar”, mencionó el otrora volante en diálogo con DSports.

El ex “10” del “Cacique” también recalcó lo difícil que es jugar en el cuadro albo. “Cuesta rendir mucho, a mí me pasó. Venía de un club que no peleaba muchos títulos y en Colo Colo te lo exigen cada temporada”, afirmó, para luego entregar una advertencia. “Los jugadores tienen que tener mucho carácter y valentía para soportar a la hinchada y al club como tal”, comentó.

Macnelly Torres discrepa con Arturo Vidal

Por otro lado, el colombiano se refirió al paso que tuvo su compatriota Reinaldo Rueda en la banca de la selección chilena y mostró discrepancias con declaraciones que entregó Arturo Vidal.

El pasado lunes, el mediocampista chileno respaldó a Rueda e indicó “Chile y los dirigentes no se merecían alguien así. Nos faltó tiempo. Seguramente si seguíamos el proceso íbamos a ir al Mundial”.

No obstante, Macnelly Torres aseguró que la ANFP se equivocó en contratar a Reinaldo Rueda. “Siento que lo que Chile venía trabajando con Bielsa y Sampaoli era un concepto totalmente diferente a lo de Rueda. Escoger a Rueda fue un error si ya se venía con una línea de trabajo y cambiar radicalmente la forma de jugar”, complementó el exfutbolista.