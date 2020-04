Macnelly Torres confesó que pudo haber vuelto a Colo Colo y elogió a Reinaldo Rueda

Macnelly Torres sorprendió a todos durante los últimos días tras entrenar en medio de la cuarentena con la camiseta de Colo Colo.

El colombiano conversó con Todos Somos Técnicos y recordó la buena relación en cancha que tuvo con Lucas Barrios. “Hicimos una dupla que le dio muchos triunfos a Colo Colo. ¿Las asistencias? Es una cualidad natural, que siempre tuve. En Colo Colo tuve la oportunidad de demostrarla”.

Además confesó que estuvo muy cerca de volver a vestir la camiseta del cuadro albo. “Hace un par de años estuve cerca de volver, no se dio. Estaba en Atlético Nacional en un momento importante. No sé si ya es posible, ya tengo 35 años, pero si se da me gustaría, es un lindo club”.

Sobre qué fue lo que más le costó al momento de jugar en el cacique, Torres asegura que fue el cambio de realidad. “El frío sí lo sufrí, pero eso no me costó. Me costó que fue mi primera salida de Colombia, llegaba a una parte muy distinta, iba del Cúcuta Deportivo que, sin desmerecerlo porque fue donde me impulsé, es un club pequeño y llegaba a un club como Colo Colo que se notaba que era el más grande”.

De paso, aprovechó de elogiar Reinaldo Rueda, quien fue su entrenador en Atlético Nacional y ahora dirige la selección chilena. “Le queda ese trabajo de seguir por la línea de un Chile peleador, que sale a buscar los partidos de local y visitante. Todos piensan que Chile debería estar en el Mundial. Es un reto grande, pero es un entrenador con mucha experiencia”.