Prensa inglesa aseguró que al menos tres equipos de la Premier League se pelean el fichaje de Darío Osorio

Es uno de los grandes proyectos del fútbol chileno y aquello lo saben en Inglaterra. Darío Osorio, una vez más, podría tener las horas contadas en el CDA según la prensa inglesa, quienes aseguran que el destino del delantero, podría estar en tres equipos de la Premier League.

Así lo aseguró este miércoles Topskills Sports, reportero de Sky News Sports, quien sostuvo que el Aston Villa llegaría hasta las oficinas de Azul Azul con la módica suma de 15 millones de Euros para llevarse al ariete a Inglaterra.

“A los mejores talentos les gustarán los nuevos desafíos de la Premier League”, aseguró el reportero, indicando además que el Tottenham y el Newcastle tienen también sus ojos puestos en Darío Osorio.

“Tottenham ya ha ofrecido a su equipo 10,5 millones de Euros, pero la oferta de Villa parece ser la mejor para Chile. El Newcastle también lo quiere”, agregó el reportero de la prensa inglesa sobre el interés de los tres equipos.

Lo cierto es que el ariete está concentrado con la Selección Chilena Sub 20 que está disputando el Sudamericano de la categoría en Colombia, buscando pasajes para el mundial de Indonesia en el presente año.

🚨 Aston Villa are preparing €15m offer to Universidad de Chile for Darío Osorio. Top talent will like the Premier League's new challenges. #AVFC

Tottenham has already offered his team €10.5m, but Villa offer seems to be best for Chile. Newcastle also want him. #NUFC pic.twitter.com/fqjm6gv0S5

— Topskills Sports UK (@topskillssports) January 25, 2023