Darío Osorio previo al debut por el Sudamericano Sub 20: “Estamos súper unidos, con la idea de poder clasificar al Mundial”

A un día de debutar en el Sudamericano Sub 20, el delantero Darío Osorio expresó sus sensaciones y anticipó el duelo inicial que tendrá la selección chilena contra su similar de Ecuador.

“Hay un poco de ansiedad, pero a mis compañeros los veo bien, concentrados, motivados, con ganas de hacer un buen Sudamericano. Ya estamos preparando el partido de mañana”, señaló el jugador de U. de Chile en diálogo con ADN Deportes, desde Colombia.

El atacante nacional se refirió al combinado ecuatoriano y aseguró que “por lo que hemos visto, son rápidos, presionan y salen al contraataque”.

Pero más allá de los rivales que tendrá La Roja, el ariete azul indicó que “estamos súper unidos los jugadores con el técnico, todos tenemos la misma idea de hacer un buen Sudamericano, que nos vaya bien y poder clasificar al Mundial”.

En cuanto a su posición dentro de la cancha, el futbolista de 18 años explicó que “estoy como extremo derecho, pero el entrenador me dice que si puedo irme hacia el medio, que lo haga, me da la libertad de moverme y que no esté solo en la banda”.

Por otro lado, Darío Osorio puso paños fríos sobre el futuro de su carrera, considerando que podría recibir más ofertas del extranjero tras disputar este certamen. “No leo nada y no he hablado nada todavía. Estoy enfocado en hacer un buen Sudamericano con la selección, ya después veré lo que pasa”, agregó.

Por último, el delantero se mostró emocionado de compartir la experiencia del Sudamericano Sub 20 junto con Lucas Assadi, su partner en U. de Chile. “Es mi compañero, mi amigo desde niño, es un sueño para los dos”, concluyó.