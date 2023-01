Mauricio Pellegrino anticipa su debut en partidos oficiales por la U: “Hay una presión linda de salir a ganar”

El técnico de la U de Chile, Mauricio Pellegrino, valoró la preparación que ha tenido dirigiendo al club de cara a su debut en el Campeonato Nacional 2023, cuando el lunes reciban a Huachipato en el estadio Santa Laura.

“Nuestro objetivo es llegar al primer partido de la mejor manera posible y en eso hemos trabajado estas seis semanas. Lo importante ha sido mejorar lo futbolístico y la mentalidad del equipo para competir. La expresión de deseo te saca de foco, obviamente todos deseamos lo mejor, pero tenemos ilusión por tener una primera jornada“, planteó de cara al choque contra los acereros, afrontando la misión de dejar en el olvido las malas campañas de las últimas temporadas.

“Poco podemos hacer sobre el pasado, estamos acá para trabajar y mejorar en muchos aspectos, empezando por este partido. Ojalá a fin de año podamos hablar de otra cosa (…) Hay una presión buena que te permite mejorar toda la semana. Lo importante es que todos tiremos para el mismo lado. Los análisis se harán al final, no miramos mucho para atrás. Si vemos lo que queremos mejorar. Somos un equipo que tiene mucho que crecer y aprender“, explicó Mauricio Pellegrino, expectante en torno al ambiente que pueda haber en el estreno contra Huachipato.

“Hay una presión linda de salir a ganar, por representar a un club tan importante. Esperamos unirnos con la gente, que vaya sintiendo las señales del equipo. De ahí a lo que pasó para atrás uno tiene que aprender, ojalá nos pueda servir para subir escalón a escalón”, planteó el DT argentino, que reconoció que visitará este viernes el Santa Laura para el duelo de Unión Española ante Ñublense, tal como informó ADN Deportes.

“El partido de hoy nos va a dar referencia sobre cómo pueden moverse los equipos, pero hay que adaptarse a como esté. No quiero excusas“, recalcó el ex Vélez Sarsfield, que no escondió el balón en torno a una de las dudas tácticas: quien será el reemplazante del suspendido Emmanuel Ojeda.

“Mauricio Morales tiene mucho para dar, el lunes va a jugar él. Es un chico al que hay que apoyar y alentar, como a todos los que tenemos. Es un jugador que tiene mucho futuro y esperemos que pueda sacar su fútbol”, aseguró.

Mauricio Pellegrino y el mercado de fichajes

El técnico de la U de Chile no quiso dar por cerrada la opción de incorporar más jugadores, aunque defendió el hecho de que no haya llegado un lateral izquierdo que compita por el puesto con los juveniles Marcelo Morales y Daniel Navarrete.

“Estamos abiertos siempre a lo que pueda ocurrir, con posibilidades que nos puedan ayudar. Si me traen a Roberto Carlos o Cafú, lo pongo. Todos estamos sujetos a mejorar, hay dos chicos del fútbol base que vienen compitiendo, que hayan tenido una no buena campaña a nivel colectivo no quiere decir que no sean capaces de jugar en la U. Hay que tener paciencia, ser precavidos, están trabajando bien. Hemos tomado nuestras prioridades en el mercado”, explicó, junto con plantear las precauciones que deberán tener ante el posible interés que sumen Darío Osorio y Lucas Assadi durante el Sudamericano Sub 20.

“El fútbol sudamericano siempre es un gran mercado, al tener jugadores en la selección y con buenas divisiones inferiores, si hacen buenos partidos tendrán la opción de salir. Ante eso, hay que planificarse y preparar las ventas. Uno tiene que empezar a visualizar eso, seguramente muchos a mitad de año o final de año estarán sujeto a venta“, planteó, haciendo un balance positivo del equipo que ha podido armar en el Centro Deportivo Azul.

“Hemos traído jugadores que nos han ayudado muchísimo. Todos los planteles están sujetos a mejorar, pero creo que tenemos un plantel competitivo y con muchos jóvenes que tienen mucho para crecer. Estamos preparados para competir. Estoy contento con el grupo humano que tenemos y con todo lo que tienen para dar”, concluyó.